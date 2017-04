Milik torna a «casa» e ritrova i suoi ex tifosi: «Grazie, Ajax»

di Gennaro Arpaia

Pomeriggio di emozioni per Arek Milik che nel giorno di pasqua torna a «casa», nella Amsterdam che l'ha fatto maturare come uomo e come calciatore.



Il centravanti polacco, ospitato dall'Ajax, ha assistito alla Amsterdam Arena alla gara della sua ex squadra contro l'Heerenveen (vinta per 5-1 dai padroni di casa) ed è stato accolto alla grande dai suoi ex tifosi.



Giro di campo e tanti applausi, per una sera Milik è tornato ad essere il beniamino della prima squadra olandese.

Il suo ritorno è coinciso con la annuale riunione delle ex stelle dell'Ajax, con la presenza di vari campioni come Kluivert e Litmanen.



Il centravanti polacco ha voluto salutare l'Ajax dal suo profilo ufficiale Instagram: «Grazie di tutto».



@afcajax thank you for everything! Un post condiviso da Arek Milik (@arekmilik) in data: 16 Apr 2017 alle ore 08:27 PDT

