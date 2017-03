Mughini punge ancora il Napoli: «Potere del Nord? Vecchia nenia. Lo scudetto arrivò per finto svenimento»

Giampiero Mughini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica La Zanzara, in onda su Radio 24, parlando del Napoli: «Quella sul potere del Nord è una vecchia nenia meridionale, anche ai tempi di Maradona si parlava di questo, poi il Napoli ha vinto uno scudetto per finto svenimento - riferendosi alla monetina di Alemao ndr -. Non me la sarei aspettata dopo una partita internazionale, peraltro facevo il tifo per il Napoli che nel primo tempo ha fatto benissimo».

