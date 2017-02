Napoletani e veronesi puniti per i cori del Bentegodi

di Gennaro Arpaia

Il Giudice Sportivo condanna ancora una volta il Napoli.

Questa volta l'episodio che scatena la sanzione sono i cori intonati dai supporters azzurri, numerosi al Bentegodi, durante la gara della scorsa domenica a Verona, contro il Chievo.

Con la stessa motivazione e ammenda, però, puniti anche i tifosi di casa a cui non erano mancati i soliti cori sul Vesuvio contro i napoletani.



Questa la pronuncia:



«Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. Chievo Verona per avere suoi sostenitori, al 1° minuto del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, al 32° minuto del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria».

