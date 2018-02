Napoli, 10 sconfitte in un anno: Juventus e Atalanta restano tabù

di Gennaro Arpaia

Un anno incredibile per il Napoli, che tra l'inizio del 2017 ed oggi ha saputo mettersi sulla mappa del calcio mondiale con prestazioni da urlo. 59 gare giocate fin qui, dall'inizio dello scorso anno alla sfida contro il Benevento di ieri sera, con un ruolino di marcia incredibile: solo 10 sconfitte per gli azzurri di Sarri, che hanno macinato record su record e tengono ancora la testa della classifica nello scontro con la Juventus.



Il rendimento interno è da applausi, soprattutto se si considera che ben 6 di queste 10 sconfitte sono arrivate in Champions League: i doppi KO contro Real Madrid nella scorsa stagione e Manchester City qualche mese fa pesano ancora, risultati a cui aggiungere anche le sconfitte contro Shakthar Donetsk e Feyenoord in apertura e chiusura dell'ultimo girone di Champions.



Gli altri tonfi contro le bestie nere di sempre: 2 sconfitte nell'ultimo anno sono arrivate per mano dell'Atalanta, ed entrambe al San Paolo, compreso l'1-2 di Coppa Italia che ha aperto mestamente il 2018. Poi c'è la Juventus: il Napoli di Sarri è uscito sconfitto contro i bianconeri in Coppa Italia allo Stadium nella passata stagione ed ha perso anche al San Paolo nell'andata di questo campionato.



Ironia del destino, l'ultimo ostacolo di questa stagione può essere proprio la squadra di Allegri: la Champions League è ormai rimandata al prossimo anno con il passaggio in Europa League, l'Atalanta non sarà più avversaria nei prossimi mesi, ma la Juventus resta da affrontare nello scontro diretto di Torino il prossimo 22 aprile. E se il testa a testa per lo scudetto dovesse continuare fino al prossimo 22 aprile, allora per gli azzurri il tabù Stadium sarebbe l'ultimo ostacolo per mantenere salda la vetta.

