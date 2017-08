Napoli, 35 milioni per Suarez Regalo in caso di Champions?

di Gennaro Arpaia

In Spagna ne sono proprio sicuri, è Denis Suarez il sogno di mercato di questo Napoli. A riportarlo è l'odierna edizione di Mundo Deportivo, quotidiano sportivo di punta della penisola iberica, che ribadisce l'interesse azzurro per il gioiellino del Barcellona. Galiziano classe 1994, Suarez è uno dei centrocampisti di maggiore talento della nuova generazione spagnola, presente anche all'ultimo Europeo Under 21 in cui ha eliminato l'Italia e conquistato il secondo posto alle spalle della Germania.



Cresciuto tra Celta Vigo, Manchester city e Barcellona, Suarez si è messo in mostra con le maglie di Siviglia e Villarreal prima di fare ritorno proprio in blaugrana. Con l'ultima rivoluzione della mediana, ha trovato maggiore spazio e continuità: 31 presenze nell'ultima stagione in Catalogna, con anche 3 gol e 5 assist. Dipinto da tutti come l'erede di Xavi, Suarez potrebbe però perdere terreno nelle nuove gerarchie di Valverde, con l'arrivo di nuovi centrocampisti ed una nuova filosofia di gioco. Nell'andata di Supercoppa spagnola persa con il Real Madrid, prima uscita ufficiale della stagione, solo mezz'ora in campo e il Napoli, da parte sua, spera che il poco utilizzo possa essere la chiave giusta.



Gli azzurri, con Cristiano Giuntoli impegnato in una corsa contro il tempo tra acquisti e cessioni, secondo la stampa spagnola sarebbero disposti a tentare l'acquisto in caso di accesso ai gironi di Champions, arrivando a sborsare fino a 35 milioni di euro per il centrocampista, su cui sembra esserci una clausola rescissoria da 40 milioni. Non mancherà, però, la concorrenza: diversi club della Liga sono interessati a lui, mentre in Inghilterra è il ricco Tottenham ad averlo seguito costantemente negli ultimi mesi.



