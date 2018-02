Il Napoli vince il derby a Benevento, controsorpasso alla Juve

di Roberto Ventre

Benevento. Il Napoli vince il derby testa coda: 2-0 al Benevento, Mertens nel primo tempo con un pallonetto delizioso alla Maradona e Hamsik in avvio di ripresa. Azzurri che si confermano in testa alla classifica a più due sulla Juventus e arrivano a quota 60. Prosegue la marcia da record: al Ciro Vigorito è l'undicesimo successo in trasferta su 12 partite, inbattibilità esterna che si alluga a venticinque risultati utili consecutivi.



Nei prini 45 minuti altre pericolosissimi azione azzurre: traversa di Insigne e due interventi di Puggioni su Allan e Mertens. Ma il Benevento c'è, buona partenza nei primi dieci minuti e buona reazione dopo il gol di Mertens con l'occasione sprecata da Djuricic. I giallorossi insistono anche con il doppio svantaggio: Di Bello assegna un rigore per fallo di Koulibaly su Costa, poi torna sulla sua decisione per la correzione del Var: c'è fuorigioco di Sandro e si riparte con una punizione del Napoli, A un quarto d'ora dalla fine esce Mertens per un colpo alla caviglia, conseguenza dell dura entrata di Djmisiti, ammonito.Benevento (4-1-4-1): Puggioni; Letizia, Djimsiti, Costa, Venuti; Sandro (37' st Del Pinto); Brignola (15' st Coda), Cataldi, Djuricic (22' st Memushaj), D'Alessandro; Guilherme. In panchina: Brignoli, Viola, Tosca, Gyamfi, Diabatè, Parigini, Billong, Iemmello, Lombardi. All.: De Zerbi.Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (35' st Diawara), Hamsik (23' st Zielinski); Callejon, Mertens (30' st Rog), Insigne. In panchina: Rafael, Sepe, Maggio, Chiriches, Machach, Tonelli. All.: Sarri.Arbitro: Di Bello di Brindisi.Reti: 19' pt Mertens, 1' st Hamsik.Note: Spettatori 15.026. Ammonito: Djimsiti. Recupero: 0; 6.

