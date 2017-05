Napoli, a caccia dell'esterno Spunta il nome di Deulofeu

di Pino Taormina

Nei giorni scorsi s’è parlato di un riavvicinamento tra il ds Giuntoli e Mendes, l’agente portoghese di Ghoulam: l’offerta per il rinnovo è di 1,8 milioni per 4 anni. E anche qui spunta la clausola, da circa 25 milioni, da esercitare la prossima stagione. Pausa di riflessione, ma la svolta è dietro l’angolo. Se non rinnova, Ghoulam andrà via. E per meno di 18 milioni il Napoli non lo cede. Questa partita è tutta da giocare, considerando che De Laurentiis vorrebbe trattenere l’esterno.



In caso di offerta, andrà via anche Strinic: l’offerta all’Atalanta per Andrea Conti (8 gol in stagione) è molto alta, forse la più alta di tutte, circa 22 milioni. Il punto è che il suo agente Mario Giuffredi, non vuole mettere in concorrenza Conti, che sa fare il terzino ma potrebbe anche giocare al posto di Callejon, con un altro suo assistito Hysaj. L’albanese, con Sarri, all’Empoli ha giocato anche sulla fascia sinistra. Insomma, un opzione che è sul tavolo. E un gioiellino di 22 anni che fa gola a tanti. De Laurentiis si è mosso chiedendo informazioni su tre calciatori: Schick (ormai pare della Juve), Simeone junior e soprattutto Deulofeu (su di lui un intreccio: al Milan è in prestito dall’Everton con il Barcellona che ha un diritto di recompra).

© RIPRODUZIONE RISERVATA