Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato ai microfoni di Radio Crc in vista dell'imminente gara di campionato contro il Napoli: «Sabato sarà una grande partita, noi ce la veniamo a giocare, siete una squadra fortissima, una grande realtà, cercheremo come sempre i 3 punti ma uno 0 a 0 non ci farebbe mica male. Sarri andava a scuola da Giampaolo, non so, forse ora l'allievo ha superato il maestro».



Vi incontrerete col presidente De Laurentiis anche per parlare di mercato? «Muriel non è in vendita, se De Laurentiis lo vuole deve presentare un’offerta congrua, ma il Napoli ha preso Pavoletti, credo sia a posto così, poi se mi vogliono ridare Gabbiadini me lo riprendo volentieri, anche se Sarri non lo vede tanto resta un gran giocatore. I calciatori devono andare dove c’è voglia, entusiasmo, bisogna metterli nelle migliori condizioni per fare questa professione stupenda e divertente. Approfitto Chiesto la stadio Flaminio al comune di Roma per dare ai ragazzi un luogo dove andare a giocare».