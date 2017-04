di Roberto Ventre

Il Napoli piazza il secondo 3-0 consecutivo: affonda l'Udinese e si avvicina a meno due dalla Roma, cioè dal secondo posto che vale la Champions League diretta. Primo tempo complicato contro la formazione di Delneri che si difende ad oltranza e chiude tutti gli spazi utili. La partita si sblocca nella ripresa con il gol di Mertens, pescato in verticale in maniera magistrale da Jorginho e abile a battere Karnezis nell'angolo. L'Udinese reagisce e sfora il pareggio con un colpo di testa dell'ex Zapata che sbatte sul palo. Sul ribaltamento di fronte arriva la rete del raddoppio di Allan, caparbio nel pressing a recuperare palla e bravo a mettere il destro in porta forte e preciso. La terza rete è di Callejon che arriva a quota dieci, anche lui in doppia cifra con Mertens, Insigne e Hamsik. Napoli che arriva a quota 96 gol stagionali e mostra anche solidità difensiva riuscendo a chiudere la seconda partita senza prendere gol.



Napoli-Udinese 3-0Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan (25' st Rog), Jorginho, Hamsik (35' st Zielinski); Callejon, Mertens (34' st Milik), Insigne. In panchina: Rafael, Sepe, Giaccherini, Maggio, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam, Pavoletti, Diawara. All.: Sarri.Udinese (4-4-2): Karnezis; Widmer, Danilo, Heuratux, Adnan; Jankto (35' st Evangelista), Badu, Hallfredsson, De Paul (5' st Perica); Zapata, Thereau (25' st Matos). In panchina: Scuffet, Perisan, Felipe, Gabriel Silva, Ewandro, Balic. All.: Delneri.Arbitro: Massa di LivornoReti: 2' st Mertens, 18' st Allan, 26' st Callejon.Note: Spettatori 40mila circa. Ammoniti: Badu. Recupero: 1'; 3.

