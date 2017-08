Napoli, abbonamenti al via ma i vecchi preparano la denuncia

di Bruno Majorano

Il Napoli guarda avanti. Più precisamente alla prossima stagione, quella che inizierà ufficialmente il 19 agosto a Verona contro l'Hellas in occasione della prima gara di campionato. Poi ci sarà l'esordio stagionale (in serie A) al San Paolo, domenica 27 contro l'Atalanta. In vista di questo impegno, allora, è stata ufficializzata la data di apertura della campagna abbonamenti 2017-2018. Si parte venerdì 4 alle ore 12, ma c'è già chi storce il naso.



Si tratta dei vecchi abbonati, che alla luce dell'ufficialità degli stessi prezzi della scorsa stagione, hanno fatto sentire il proprio risentimento. Ecco perché gli abbonati che avevano diffidato il Napoli a rimborsare la differenza tra quanto speso all'inizio della passata stagione e quanto effettivamente è costato il singolo biglietto di ogni partita casalinga del Napoli (in Tribuna Posillipo il danno è stato di 500 euro totali, ma la discrepanza c'è stata in ogni settore), andranno avanti citando la società in giudizio. «Siamo delusi dalla mancanza di sensibilità da parte di De Laurentiis verso persone che hanno creduto nella società l'estate scorsa dopo l'addio di Higuain e che hanno subito anche la beffa di avere pagato di più degli altri», ha dichiarato con amarezza l'avvocato Antonio Tundo, abbonato al Napoli da oltre dieci anni.



Nella giornata di ieri la presentazione della campagna 2017-2018 presso il centro sportivo azzurro di Castel Volturno da Alessandro Formisano, head of operations del Napoli. Prezzi invariati, e conferma anche degli abbonamenti ridotti con esclusione dei settori di curva e tribuna d'onore. Tra i vantaggi della sottoscrizione dell'abbonamento, infatti, c'è quello del diritto di prelazione sull'acquisto dei biglietti delle gare europee e di Coppa Italia, ma non solo. Svariati sono infatti i vantaggi e i benefit per gli abbonati, dagli sconti sull'ingresso ai musei di Napoli e Campania a quelli messi a disposizione dagli sponsor al momento dell'acquisto dei loro prodotti.



Il diritto di prelazione per i vecchi abbonati, invece, sarà valido fino alla mezzanotte del 18 agosto. Durante questo periodo la vendita degli abbonamenti procederà in parallelo per i nuovi titolari, ai quali però sarà preclusa la possibilità di acquistare uno dei posti in possesso dei vecchi abbonati.



Questo, poi sarà l'ultimo anno nel quale sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento senza essere in possesso della tessera del tifoso. Ma questa modalità di acquisto non consentirà la possibilità di avere le agevolazioni per le trasferte o per le gare extra abbonamento (Coppa Italia, Champions ed Europa League). Il Napoli informa che il botteghino numero 6 dello Stadio San Paolo, preposto all'emissione della Tessera del Tifoso Fan Stadium Card, resterà chiuso fino a domani per la manutenzione del sistema e che l'emissione della tessera potrà comunque avvenire online attraverso i canali della Ticketone o collegandosi con la pagina del sito ufficiale del club azzurro. Successivamente il botteghino numero 6 del San Paolo resterà aperto almeno un giorno a settimana e a disposizione di tutti i tifosi azzurri interessati. Anche in questo caso proteste di utenti che avrebbero voluto acquistare ai botteghini le tessere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA