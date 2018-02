Napoli agguerrito con Jorginho: «Forza ragazzi, non si molla niente»

di Delia Paciello

Una bella manita, uno schiaffo a cinque dita in faccia al Cagliari che aveva fatto sapere prima della gara di voler dare una mano alla Juventus battendo gli azzurri. Proprio Cragno ha incassato i cinque gol del Napoli, lui che aveva detto: «Voglio fare un favore ai bianconeri». Punito in ordine cronologico da Callejon, Mertens, Hamsik, Insigne e Mario Rui: quasi mezza squadra in rete.



I ragazzi di Sarri daranno certamente filo da torcere alla Juventus che tenta disperatamente il sorpasso. Ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere il passo: «Bella vittoria…Non si molla niente», risponde Jorginho dopo aver messo ko i sardi insieme alla sua squadra. Una risposta che arriva innanzitutto dal campo, dove si continuerà a dare il massimo, senza risparmiarsi: si insegue un traguardo tanto bramato che sembra pian piano sempre più vicino.



Ancora un passo sopra ai campioni in carica e si cercherà di non scendere dalla vetta fino a fine stagione. È una fame insaziabile quella degli azzurri, stretti attorno a un sogno. «Si torna a casa con un’altra vittoria fondamentale. Testa bassa e lavoro!», scrive anche Pepe Reina sui social. Ora tocca alla Roma, prossima avversaria al San Paolo. Grinta, volontà, concentrazione il tutto legato insieme da tanta passione, da quel famoso patto fra uomini oltre che fra calciatori. Una coesione ed un'unità di intenti che sembra in grado di superare ogni difficoltà: una magia che incanta gli spettatori aspettando di dare un tocco d’azzurro al tricolore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA