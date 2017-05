di Pino Taormina

Inviato a Castel Volturno



Punto fermo della difesa azzurra, Raul Albiol si candida a leader della retroguardia di Sarri anche per l'anno prossimo, nonostante l'età che avanza. Il tempo stringe e lo spagnolo ha voglia di vincere: «Vogliamo lo scudetto, questo Napoli gioca come la mia Spagna che tra il 2008 e il 2012 ha dominato il mondo. Abbiamo una rosa completa e il nostro livello di gioco non cambia mai, anche quando giocano altri giocatori. Dobbiamo avere le capacità di fare meno errori e di arrivare a quota 90 punti. La strada è quella del girone di ritorno dove abbiamo fatto un cammino da record».

© RIPRODUZIONE RISERVATA