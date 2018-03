di Gennaro Arpaia

Una gara da dimenticare, un sabato da cancellare in fretta. Maurizio Sarri continua nel suo personalissimo tabù, il toscano non riesce a battere la Roma in una gara casalinga da quando siede sulla panchina del Napoli. «Dal campo qualche indicazione positiva è arrivata, ci è dispiaciuto soprattutto per i nostri tifosi, ci hanno sostenuto fino alla fine. Sanno che stiamo dando tutto quello che abbiamo».



«Se si guarda la partita nel complesso, forse era in mano nostra, riuscivamo ad arrivare al tiro con semplicità» ha aggiunto Sarri ai microfoni di Premium Sport. «Penso che dovremo rivederla con calma e tranquillità per capire perchè abbiamo concesso cosi tanto in relazione alle poche volte che sono arrivati vicino alla nostra porta». La partita della Juventus, però, sembra avere influito. «Del calendario ho già parlato, ho già detto cosa penso. Se ne parlo ancora stasera diventa un alibi per la mia squadra».



La lotta scudetto, però, ora sembra pendere per inerzia in favore della Juventus. «Fin qui noi abbiamo avuto la forza di rendere alla Juventus la vita difficile, ma che sia una squadra di un altro pianeta mi sembra evidente» ha continuato. «La lotta Scudetto riguarda solo la Juventus. «Noi cercheremo di giocarcela fino alla fine. La mia sensazione è che l'attacco abbia funzionato bene in fase offensiva e meno bene in fase difensiva. Voglio capire quanti errori abbiamo fatto noi e quanti meriti sono stati della Roma».





