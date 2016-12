La partita di Firenze è lo specchio del Napoli. Di una squadra che gioca benissimo ma che poi subisce preoccupanti cali di tensione. Mertens è il lato bello del gruppo di Sarri e della capacità del tecnico di modellare calciatori alla sua idea di calcio. Un esterno che da falso nove segna otto gol in tre partite: impressionante. Gli azzurri hanno il migliore attacco del campionato, 40 reti. Ma la difesa ne ha incassate 21. Un gol subito per ogni due fatti, con partite che vengono improvvisamente riaperte, come è accaduto al Franchi giovedì scorso. E, pochi giorni prima, c’erano stati i tre colpi del Torino in una gara di fatto chiusa. Questa tendenza è confermata dall’analisi dei gol realizzati e presi nell’anno solare 2016: 101 contro 52, considerando le quattro competizioni in cui gli azzurri sono stati impegnati.È una questione aperta, da sistemare in tempi brevi. C’è il rischio di vanificare il grande lavoro che fa l’attacco con i cedimenti di centrocampisti e difensori, come accadeva con Benitez. Bravo era stato Sarri a ritrovare l’equilibrio, però adesso ci sono problemi che si propongono con preoccupante ripetitività. Questione di testa e di maturità, come dice il tecnico? Di giovani ve ne sono in questo gruppo, però vi sono tanti uomini di esperienza. Come Reina, che è un leader ma non è più un baluardo. Non dà al reparto la stessa sicurezza che riusciva a trasmettere nella prima stagione napoletana. Si è avuta già la sensazione che sia stato un errore non assicurarsi un vice di maggiore spessore rispetto ai giovani Rafael e Sepe. C’è il rischio di pagare un prezzo alto per l’assenza di Koulibaly, convocato in Coppa d’Africa, perché uno dei ricambi, Maksimovic, non dà garanzie e Tonelli non è stato ancora visto in azione. Su questi due difensori sono stati investiti 35 milioni.Sulla necessità di recuperare l’armonia tattica lavorerà Sarri alla ripresa degli allenamenti perché non vuole sprecare altre occasioni. Il Napoli si è rimesso in marcia dopo un periodo di appannamento, fisico e anche psicologico perché l’indisponibilità di Milik è stata una botta forte. Dieci partite senza sconfitte tra campionato e Champions, la qualificazione agli ottavi conquistata meritatamente e la risalita dal sesto al terzo posto in classifica. La Roma è a tre punti, distacco ampiamente rimediabile perché per Sarri arriveranno tra pochi giorni rinforzi che altre squadre di vertice non avranno, cioè Pavoletti e Milik, che si appresta a tornare dopo il lungo stop. Peraltro, è una distanza colmabile già nelle prime settimane del 2017 perché il Napoli giocherà due partite in casa - Sampdoria e Pescara - mentre la Roma si recherà sui campi di Genoa e Udinese. E, guardando al girone di ritorno, potrebbe non essere un handicap recarsi in casa di Roma, Lazio, Milan e Inter (unico scontro d’alta classifica al San Paolo quello con la Juve) perché simili sfide possono esaltare le caratteristiche tecniche degli azzurri, la squadra che ha segnato più di tutte. Non solo il più alto numero di gol, ma anche quello di tiri in porta (144). E c’è un’altra classifica in cui gli azzurri eccellono: chilometri percorsi in una partita, media di 109.214, a conferma della qualità del lavoro fisico di Sarri e del preparatore atletico Sinatti.A Napoli sale l’attesa per le supersfide col Real Madrid, tuttavia c’è un altro percorso su cui la squadra deve concentrarsi prima di pensare ai campioni del mondo, al Pallone d’oro Cristiano Ronaldo, a tutto quello che rappresenta l’avversario degli ottavi in Champions. Sarri non ammetterà distrazioni perché c’è una rimonta in campionato da portare a termine, con quelle armi in attacco che si aggiungono all’effervescente Mertens, classe e temperamento, un vero uomo squadra come dimostrano gli assist e i gesti di altruismo. A Firenze ha lasciato che Gabbiadini, come da “scaletta”, tirasse il rigore all’ultimo secondo perché sa cosa significa restare in panchina a guardare gli altri. Mertens prima punta, atipico eppure efficace, è una risorsa che Sarri potrebbe tenere in considerazione anche in presenza di Pavoletti e Milik. Sarebbe anche un modo per evitare di far scivolare in panchina Insigne, che nell’ultimo mese si è rilanciato. Soffre, Lorenzo, quando il tecnico lo richiama in panchina: come fosse una punizione, ma tale non è evidentemente. Questo ragazzo alla scuola di Sarri è ulteriormente cresciuto, potranno dargli la consacrazione Ventura, concedendo più spazio in Nazionale, e De Laurentiis, proponendo il prolungamento di contratto atteso dalla scorsa estate, a cifre oggettivamente più ragionevoli.