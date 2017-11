Napoli ancora su Grimaldo: il Benfica chiede 30 milioni di euro

di Gennaro Arpaia

Il Napoli non ha mai smesso di pensare ad Alejandro Grimaldo. L'esterno spagnolo del Benfica è sempre stato al centro dei pensieri di Cristiano Giuntoli negli ultimi mesi, ancor di più dopo l'infortunio di Faouzi Ghoulam. Negli ultimi giorni il club azzurro sarebbe tornato alla carica: secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, dopo una prima offerta rifiutata di 20 milioni di euro ora Luís Filipe Vieira, presidente dei portoghesi, starebbe pensando alla possibilità di cederlo per una cifra intorno ai 30 milioni.



Le iniziali richieste del club lusitano si aggiravano intorno ai 40 milioni di euro, forti anche di una clausola rescissoria da 60 milioni aggiunta ad un contratto che scadrà solo nel 2021. Ora, però, il Napoli potrebbe avvicinare il canterano del Barcellona, classe 1995, con un'offerta importante, ma non spropositata; per Grimaldo, che ha già conosciuto Napoli lo scorso anno in Champions, in questa stagione 13 presenze ed un assist.





