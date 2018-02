Petardi contro il pullman della Lazio: preso ultrà napoletano della Curva A

Un ultrà del Napoli è stato arrestato ieri sera, prima del match tra Napoli e Lazio, per avere lanciato un petardo contro il pullman dei tifosi della Lazio. L'uomo, 40 anni, residente nel quartiere Vasto, è stato fermato dagli agenti dei Falchi del commissariato di San Paolo dislocati non solo nei pressi dello stadio, ma anche lungo le arterie cittadine che collegano ad esso.



L'ultrà azzurro - tifoso della Curva A con regolare biglietto - ha attaccato uno dei tanti autobus su cui viaggiava la tifoseria biancoceleste in via Agnano Astroni ed è fuggito verso l’Ippodromo di Agnano. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato l’uomo.

