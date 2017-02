Napoli, assalto al Bologna: il secondo posto è nel mirino

di Roberto Ventre

Bologna è stata da sempre un crocevia decisivo per i destini del Napoli. E lo sarà anche stavolta. Gli azzurri ci arrivano dalla lunga serie positiva tra campionato e coppe (17 partite) ma anche e soprattutto dalla cocente delusione contro il Palermo (uno striminzito pareggio in rimonta per 1-1). Il mal di piccole che è clamorosamente riaffiorato domenica sera al San Paolo e ha impedito l'aggancio alla Roma al secondo posto va subito cancellato a Bologna, contro una formazione di metà classifica molto insidiosa soprattutto in casa. L'obiettivo è la vittoria, tre punti che consentirebbero di scavalcare i giallorossi, impegnati nel posticipo di martedì all'Olimpico contro la Fiorentina, match non semplice.



Insidia Bologna. Il Napoli intende ricaricarsi subito per scacciare via i cattivi pensieri verso quello che sarà poi il vero e proprio appuntamento più importante della stagione, la trasferta di Champions a Madrid contro il Real. C'è da superare l'ostacolo Donadoni, notoriamente uno scoglio duro da avversario l'ex tecnico azzurro: l'anno scorso proprio al Dall'Ara frenò gli azzurri con il 3-2 che fece perdere la vetta alla squadra di Sarri. Il Bologna è squadra tignosa, il modulo è lo stesso del Napoli, il 4-3-3, ma molto più accorto in fase difensiva: squadra compatta e chiusa e pronta a ripartire a tutta velocità.



Trasferte d'oro. Diciotto punti conquistati fuori casa dal Napoli: cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Un cammino da scudetto quello esterno con gli azzurri al primo posto della classifica in trasferta con gli stessi punti di Juventus (sei vittorie e quattro sconfitte) e Atalanta (cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte). Napoli che è riuscito a cambiare passo fuori casa dopo il ko contro la Juventus del 29 ottobre e due settimane fa ha piazzato in gran colpo al Meazza contro il MIlan.



Il ritorno di Koulibaly. Fondamentale il rientro in difesa del senegalese, uscito in Coppa d'Africa ai quarti contro il Camerun. Si ricompone così la coppia centrale difensiva più affidabile, quella con Albiol (7 partite in campionato, 651 minuti e 5 gol subiti dal Napoli), riproposta da Sarri in tutta la prima parte di stagione: poi l'infortunio dello spagnolo nel match di Champions League al San Paolo contro il Benfica che lo ha costretto a stare fuori quasi due mesi (rientrò sempre in Champions contro la Dinamo Kiev). La coppia più affidabile anche per la maggiore conoscenza degli schemi di Sarri: Koulibaly torna dopo quasi due mesi per la coppa d'Africa, l'ultima partita la giocò a Cagliari l'11 dicembre quella stravinta 5-0 dagli azzurri e durante la quale uscì per infortunio.



Zielinski e Diawara. Due cambi in vista a centrocampo, Sarri rilancerà dal primo minuto Zielinski e Diawara al posto di Allan e Jorginho. Partita molto attesa soprattutto per il plamyaker guineano, che si lasciò in maniera burrascosa con il club rossoblù: si prepara un'accoglienza particolarmente ostile da parte dei suoi ex tifosi. Diawara però ha già mostrato quest'anno grande personalità in campi infuocati come lo Juventus Stadium e a Lisbona nell'ultimo match di Champions League, quello decisivo, contro il Benfica. Zielinski rispetto ad Allan assicura maggiore tecnica al reparto, le sue qualità di palleggio possono fare la differenza nella trasferta di Bologna.



Il tridente leggero. Sarri ripropone il tridente leggero: Mertens centravanti, Callejon e Insigne sugli esterni. Ventisette gol in tre: il belga è il bomber con 13 reti, segue lo spagnolo a 8, sei i centri in campionato per il napoletano. In panchina Pavoletti, il centravanti acquistato dal Genoa non ancora al top della condizione. Torna Milik dopo quattro mesi di assenza per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, panchina anche per lui.



4-3-3 a confronto. Due moduli speculari quelli di Donadoni e Sarri, 4-3-3 più coperto per il tecnico rossoblù, più offensivo per l'azzurro. Centravanti vero quello del Bologna, Destro, tornato al gol contro il Cagliari che nell'ultimo precedente al Dall'Ara realizzò una doppietta. Più agile il tridente di Sarri. Duelli chiave soprattutto a centrocampo: più tecnico quello del Napoli, corsa e intensità nel reparto di casa proprio per sopperire alla qualità tecnica inferiore.

Invasione azzurra. Ottomila tifosi azzurri al Dall'Ara, l'abituale invasione di napoletani per la trasferta a Bologna: partita tra le più sentite anche dal pubblico di fede rossoblù, previsti 23mila spettatori (compresi i 7mila abbonati), biglietti andati a ruba in tutta la settimama. Stasera ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, esauriti tutti i settori come sempre accade per le sfide contro gli azzurri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA