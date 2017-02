Napoli-Atalanta, i convocati Non recuperano Allan e Tonelli

Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio, Maurizio Sarri ha annunciato la lista dei convocati in vista della gara di domani alle 18 contro l'Atalanta.



Ancora out Tonelli, mentre Allan non recupera dall'infortunio muscolare rimediato nell'ultimo turno di campionato contro il Chievo.



Convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Strinic, Jorginho, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Pavoletti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA