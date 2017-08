Napoli-Atalanta, in vendita da oggi i biglietti per l'esordio al San Paolo

di Gennaro Arpaia

Sono in vendita dalle ore 10.00 di questa mattina i tagliandi per Napoli-Atalanta, secondo turno di campionato ed esordio al San Paolo nella nuova Serie A per gli azzurri di Maurizio Sarri. Continua la politica dei prezzi bassi per la società, visti anche i tantissimi impegni ravvicinati per gli azzurri che incroceranno la squadra di Gasperini pochi giorni dopo la sfida di Nizza per conquistare la Champions League.



Questi i prezzi dei tagliandi:



Tribuna d' Onore € 75,00

Tribuna Posillipo € 55,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family € 15,00 / € 5,00 (tariffa ridotta)

Distinti € 28,00

Curve € 12,00

