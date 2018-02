Napoli, il Chelsea ci prova per Sarri: è Giampaolo l'alternativa azzurra

di Gennaro Arpaia

Un contratto, importante, una clausola che spaventa. Quanto possono pesare 8 milioni di euro nei sonni di Aurelio De Laurentiis? Tanti, soprattutto se equivalgono alla giusta cifra che basterebbe a portargli via Maurizio Sarri, il pezzo pregiato del suo puzzle azzurro, la base principale del progetto Napoli. Come ribadito più volte, il presidente spera di incontrare quanto prima l'allenatore toscano per rinegoziare un nuovo accordo, ma nel frattempo ci sono da registrare gli interessi di tanti club europei.



Tutti, infatti, anche fuori dai confini nazionali si sono accorti del gran lavoro di Sarri in azzurro. Anche squadre blasonate come Chelsea o PSG, che il prossimo anno avranno una nuova guida in panchina, potrebbero pensare all'allenatore di Figline Valdarno, arrivato in azzurro tre anni fa. Secondo quanto riportato dal Mirror in Inghilterra, i Blues potrebbero intensificare i contatti con l’agente proprio in queste ore. Il Napoli, ovviamente, proverà a tenerlo, ma secondo quanto riportato da Premium Sport, in caso di addio a fine stagione, il club azzurro ha già scelto il suo sostituo.



Si tratta di Marco Giampaolo: una scelta naturale, una transizione senza troppi strappi. Giampaolo ha sostituito Sarri all'Empoli e, dopo un anno in Toscana, ha saputo fare bene con il blucerchiato della Samp. Ferrero sa di poterlo perdere a fine stagione e starebbe già cercando il sostituto: Oddo o Prandelli potrebbero essere i nomi giusti se l'attuale guida tecnica dovesse trasferirsi a Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA