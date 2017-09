Napoli-Benevento, per tifosi sanniti niente aumento dei posti

La questura di Napoli non accoglie la richiesta del Benevento per l'aumento dei posti riservati alla tifoseria sannita nella partita di domenica prossima allo stadio San Paolo contro il Napoli. «In relazione alla richiesta di estendere la vendita di tagliandi anche all'anello superiore del settore ospiti - cita testualmente la nota della questura - non si ritiene opportuno autorizzare un incremento dei posti, in quanto, non essendovi incontri precedenti tra le due compagini, non si possono escludere intemperanze tra le due tifoserie».

