Napoli tra Berenguer e Ghoulam: in arrivo entrambe le firme

L'altro colpo in arrivo è lo spagnolo Berenguer, trattativa avviata da tempo con l'Osasuna: accordo da trovare intorno a sei milioni più bonus. Il sì dell'esterno d'attacco destinato a giocare da vice Insigne è già arrivato da tempo e in questi primi giorni di ritiro con l'Osasuna sta svolgendo un lavoro a parte proprio per l'imminenza di un suo trasferimento al Napoli: pronto a firmare un contratto per cinque anni con il club azzurro.



Sempre più vicino il rinnovo di Ghoulam: il terzino algerino ha sciolto ogni dubbio sulla sua volontà di rinnovare con il Napoli, la firma arriverà al più presto e comunque sicuramente prima del via della stagione ufficiale, cioè il preliminare di Champions League di metà agosto. Accordo sull'ingaggio trovato intorno a 1.8 milioni più bonus, resta da stabilire l'entità della clausola rescissoria da fissare a partire dal 2018 e si ragiona intorno ai 30 milioni.

