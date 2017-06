Berenguer è quasi azzurro: nuovo assalto ad Ounas

di Roberto Ventre

Il Napoli accelera per Berenguer: si prova a chiudere l'affare a sei milioni più bonus, abbassando cioè la clausola rescissoria da 9 milioni fissata sul suo contratto con l'Osasuna. Il 22enne spagnolo è l'esterno perfetto per il gioco di Sarri, può giocare nel tridente d'attacco a destra e a sinistra. E all'occorrenza può abbassarsi sulla linea dei terzini, un'opzione in più da tener presente. Ma uno degli aspetti da valutare è che da quest'anno i 95 non sono più considerati under: lo spagnolo quindi finirebbe nella lista dei 25, laddove dovrebbe liberarsi qualche posto per consentire altre entrate. Già, perché un altro colpo è previsto ancora sugli esterni, proprio per garantire una doppia alternativa a Callejon e Insigne. Mertens, infatti, ormai è considerato un centravanti e ripartirà in quel ruolo con il polacco Milik da alternativa. Con questo quadro Pavoletti è di troppo: troppi tre attaccanti centrali, ecco il motivo per cui di fronte a un'offerta robusta può andare via anche subito (in odore di partenza anche Tonelli e Giaccherini).



L'altro esterno che il ds Giuntoli tiene da tempo sotto osservazione è il franco-algerino Ounas del Bordeaux: esterno di grande talento, classe 1996, un gioiellino sul quale hanno messo gli occhi diversi club europei. Un mancino di talento, un colpo anche in proiezione futura, trattativa sempre molto calda. Due operazioni che il Napoli proverà a chiudere il più in fretta possibile: Sarri infatti vuole i neo-acquisti subito a disposizione a Dimaro perché la stagione comincerà presto con il preliminare di Champions a metà agosto. L'altra operazione in entrata riguarda il terzino, anche se il rinnovo di Ghoulam (contratto in scadenza nel 2018) è da considerare sempre più vicino. Proseguono i contatti del ds Giuntoli con il fratello-procuratore. Le distanze tra domanda ed offerta si sono ulteriormente assottigliate, l'accordo si può chiudere a due milioni (1.8 base più bonus). Firma sempre più vicina. Il suo rinnovo sarebbe importante vista l'enorme crescita sul piano difensivo in riferimento ai movimenti della difesa a quattro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA