Doppio Mertens ribalta il Bologna, il Napoli si riprende il primo posto

Napoli e Bologna si affrontano al San Paolo in Serie A per la 59esima volta: nei precedenti si contano 26 vittorie del Napoli, 23 pareggi e 9 successi degli emiliani, l'ultimo nel 2012.



La partenza degli azzurri choc: rossoblù in vantaggio dopo venti secondi con Palacio, che si inserisce tra Koulibaly e Mario Rui e schiaccia in rete di testa il cross di Di Francesco dalla destra. Avanti a sorpresa, il Bologna perde Verdi, infortunato e sostituito da Krejci dopo neanche quattro minuti. E il Napoli ne approfitta e pareggia: cross di Mario Rui dalla sinistra deviato da Palacio, sul secondo palo Mbaye svirgola e buca il suo portiere.



Il primo tempo scivola via piacevole con continui capovolgimenti di fronte: al 16' splendida azione del Napoli sull'asse Mertens-Insigne-Callejon: l'esterno spagnolo si presenta in area ma angola troppo il diagonale col sinistro; al 22' Koulibaly salva su Palacio, sulla respinta Dzemaili scarica un destro a botta sicura da posizione ravvicinata ma Mario Rui s'immola e ribatte; al 26' ancora Palacio si presenta solo davanti a Reina ma il portiere spagnolo si supera e respinge con i piedi.Al 35' la svolta: Masina trattiene Callejon in area, è calcio di rigore. Dal dischetto Mertens non sbaglia e il Napoli torna in testa alla classifica. È tornato Dries, è tornato e si vede: al 59' entra in area, si accentra e disegna un destro a giro che s'insacca sotto l'incrocio dei pali. Rete strepitosa e 3-1 per il Napoli!Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (28' st Diawara), Hamsik (20' st Zielinski); Callejon, Mertens, Insigne (35' st Rog).A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Tonelli, Ounas, Giaccherini. All. SarriMirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli (37' st Donsah), Pulgar, Dzemaili, Verdi (4' pt Krejci), Palacio (28' st Destro), Di Francesco.A disposizione: Santurro, Ravaglia, Krafth, Maietta, Keita, Nagy, Crisetig, Falletti, Okwonkwo. All. Donadoni.: Mazzoleni di Bergamo.: 1' pt Palacio, 5' pt autogol Mbaye, 37' pt Mertens (rigore), 13' st Mertens.: ammoniti Masina, De Maio e Mario Rui. Calci d'angolo: 8-3. Var: 1. Recuperi: 2' pt e 3' st. Spettatori: 40.000.

