Napoli a Bologna col turnover: Sarri valuta tre cambi negli undici

Milik e Mertens, Zielinski e Allan, Jorginho e Diawara. Problemi d'abbondanza? No, una rosa per essere competitivi ai massimi livelli. Sono state le scelte nel gruppo che si ritrova a disposizione Maurizio Sarri, che a due giorni dal match contro il Bologna soppesa le scelte per il primo tour de force della stagione. Da domenica saranno sette le gare in venti giorni per il Napoli e il tecnico toscano dovrà dimostrare di saper bilanciare forze fisiche ed energie mentali del gruppo.



Tornati dalle nazionali, gli azzurri si sono buttati con stati d'animo diversi nella ripresa: Mertens è arrivato soddisfatto per il passaporto per la Russia già in tasca, Insigne ha invece voglia di rivalsa dopo le due prove oscure con l'Italia, mentre Milik, in gol con la Polonia, vuole rompere il ghiaccio anche in azzurro quest'anno. Proprio il ballottaggio in avanti è quello più in bilico: Sarri è tentato di schierare Milik dal 1', lasciando a Mertens il riposo per essere al meglio nella trasferta europea contro lo Shaktar che potrebbe già dare al Napoli una spinta forte verso la qualificazione agli ottavi. Ma il folletto resta in bilico tra l'ingresso in campo tra i titolari e la possibilità di entrare se il risultato non dovesse sbloccarsi. Milik è andato in gol con la sua nazionale nei giorni scorsi, segnando di testa il primo gol nel 3-0 al Kazakistan, ma anche Mertens è andato in rete nel 9-0 a Gibilterra. I piedi dei due bomber sono caldi e Sarri vuole sfruttarli a fondo.



Dubbi anche a centrocampo, dove appare però favorito Diawara, che si candida a giocare da ex visto anche l'infortunio che ha tenuto Jorginho a mezzo servizio nei giorni scorsi. Dietro le scelte sono fatte a partire da Pepe Reina che, sebbene resti in rapporti freddi con la società, ha ripreso in mano lo spogliatoio azzurro, come dimostra un video postato da Mertens sui social, in cui lo spagnolo si scatena festeggiando in un locale sulle note di «Un giorno all'improvviso». Note che potrebbero risuonare anche domenica a Bologna in caso di vittoria: al Dall'Ara sono infatti attesi circa settemila tifosi del Napoli, pronti a spingere gli azzurri alla terza vittoria consecutiva.

