Gli ultrà Bologna acclamano Verdi: «Resta qui, non andare al Napoli»

Primo pomeriggio di allenamenti anche per il Bologna di Roberto Donadoni. I rossoblù si sono ritrovati oggi per la ripresa dopo le minivacanze invernali ed il primo ad arrivare al centro sportivo é stato proprio il tanto chiacchierato Simone Verdi, oggetto del desiderio del Napoli in questa finestra di mercato.



Verdi ha partecipato senza alcuna deviazione al programma alla seduta di allenamento prevista per le 15, non lasciando trapelare nulla rispetto a quello che sarà il suo destino nelle prossime ore. I tifosi, all’uscita dal centro sportivo, hanno provato ad intercettarlo, chiedendogli con insistenza di non lasciare Bologna almeno fino al prossimo giugno.



«Resta con noi, dimostra il tuo vero valore» e poi «A giugno andrai in una vera big, non al Napoli». Come mostrato anche dalle telecamere di Sky, però, l’esterno italiano, che pure si é concesso a qualche foto ed autografo all’uscita, non ha parlato di mercato, salutando i sostenitori rossoblu e nascondendosi dietro un sorriso.

