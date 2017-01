Napoli đź’™ #napoli #italia #casamia #brasileiranaitalia Una foto pubblicata da Natalia Leteri (@natalia_leteri_nl) in data: 2 Gen 2017 alle ore 03:30 PST

Chi viene a Napoli piange due volte: quando arriva e quando parte. Lo sa bene Natalia Leteri, la compagna brasiliana di Jorginho Frello, che dopo essersi regalata un gelato al cioccolato in un bar sul lungomare ha postato sui suoi profili social una splendida immagine del tramonto su via Partenope, con un commento che non lascia spazio ad interpretazioni: «Napoli Casa Mia», commenta infatti Lady Frello aggiungendo quindi, in risposta ad una sua follower che le chiedeva «come si fa a non innamorarsi di questo posto?» un commento che non lascia spazio ad ulteriori domande : «Impossibile», scrive Natalia, e l'espressione felice delle immagini successive lasciano immaginare che in città Jorginho e consorte ormai si sentano davvero a proprio agio.