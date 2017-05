di Roberto Ventre

Cena di fine anno del Napoli a Villa D'Angelo-Santa Caterina. Il primo ad arrivare alla splendida location al Vomero è stato lo spagnolo Callejon in compagnia del giovane brasiliano Leandrinho.



Applausi dei tifosi presenti soprattutto al capitano Hamsik, tra i più acclamati con Mertens. Il presidente De Laurentiis è arrivato in compagnia della moglie. Dopo l'aperitivo con birre artigianali e l'assaggio di pizze della pizzeria La Notizia, sul terrazzo, la cena light preparata dagli chef del Santa Caterina, Giovanni Morra, Luigi Manzo e Nicola De Filippo, Pietro Parisi del ristorante Era Ora.Non c'è Jorginho: il centrocampista italo-brasiliano non sarà a cena con i compagni a causa di uno stato influenzale che aveva già interessato il pomeriggio di allenamento e non gli ha permesso poi di raggiungere la sede della cena.Una tavolata enorme con De Laurentiis e Sarri, seduti vicini, e poi tutti gli azzurri, i dirigenti, i collaboratori. Serata di grande allegria per una stagione dei record, anche se il Napoli è destinata a chiuderla al terzo posto salvo clamorose sorprese nell'ultima giornata in programma domenica.Cena accompagnata dalla musica di Guido Lembo e della sua band e del dj Decibel Bellini, lo speaker dello stadio San Paolo in occasione delle partite casalinghe degli azzurri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA