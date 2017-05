Napoli, cena sociale con la mogli: solo Mertens arriva senza la sua Kat

di Gennaro Arpaia

Il Napoli giunge alla spicciolata a Villa D'Angelo, la struttura del Vomero che ospita gli azzurri e la loro rituale cena di fine stagione.



Presenti tutti i calciatori, con la sola eccezione dell'influenzato Jorginho, è praticamente tutti con le rispettive compagne. Callejon e Reina, Sepe e Hysaj, Maksimovic e Pavoletti.Unica eccezione è Dries Mertens: il calciatore belga, protagonista della stagione azzurra, è arrivato in taxi da solo e senza Kat, la compagna che l'ha accompagnato negli anni di Napoli. Già da qualche mese, infatti, la coppia sposatasi la scorsa estate vive un momento di difficoltà, momento che evidentemente non è ancora stato risolto.Contrariamente a quanto ci si aspettasse, però, i problemi sentimentali sembra che non influiranno sulle scelte future del belga: Mertens è infatti ad un passo dal rinnovo con gli azzurri e chissà che la notizia, nell'aria già da un po', non possa essere confermata ai compagni di squadra proprio stasera, tra una portata e l'altra.

