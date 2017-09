di Gennaro Arpaia

Ultimo allenamento prima della partenza per l’Ucraina. Alle 14 il Napoli spiccherà il volo da Capodichino con destinazione Kharkiv dove, domani sera, affronterà lo Shakhtar Donetsk per la prima sfida di questo nuovo girone di Champions. Come un anno fa, dunque, riparte da Est la corsa azzurra in Europa e, dopo la seduta mattutina a Castel Volturno Sarri ha scelto i 23 uomini che saranno domani a sua disposizione.



Fuori dai convocati solo Lorenzo Tonelli, che resterà a Napoli escluso dalla lista Champions. Ce la fa, invece, Vlad Chiriches: il centrale romeno aveva sofferto una lieve lussazione alla spalla sinistra la scorsa domenica a Bologna, si è allenato di nuovo col gruppo oggi e quindi partirà insieme con la squadra.Reina, Rafael, Sepe.Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui.Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini.Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.

