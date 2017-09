L'annuncio sul profilo Twitter del Napoli mentre gli azzurri sono in campo a Castel Volturno prima della partenza per l'Ucraina, fissata alle ore 14. In concomitanza con la conferenza stampa (obbligatoria) prima della partita con lo Shakhtar, il Napoli comunica: «Il silenzio stampa deciso dalla Sscn è finito e dalla conferenza stampa di questa sera in Ucraina riprendono le nostre attività media».

Sarri e gli azzurri avevano parlato soltanto prima e dopo le gare col Nizza perché è un obbligo Uefa.

