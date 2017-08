Chiesa resta un sogno proibito Zinchenko dopo il preliminare

Contro il Wolfsburg, nell’ultima amichevole giocata dalla Fiorentina, ha segnato ancora Federico Chiesa. Più o meno allo stesso orario il Napoli era in campo contro il Bournemouth: ecco perché magari Sarri, Giuntoli e De Laurentiis si saranno persi l’ennesima prodezza del giovane attaccante italiano. Non c’era certo bisogno di aspettare il gol di domenica sera per essere sicuri delle qualità del giocatore. Ecco perché non è un mistero l’interesse del club azzurro per Chiesa. Ma la trattativa al momento resta ancora un lontanissimo miraggio. In primis perché la Fiorentina - che in questa sessione di mercato ha dato via anche i pali delle porta del Franchi - non è intenzionata a privarsi del suo talento fatto in casa, e poi perché l’eventuale richiesta economica sarebbe decisamente elevata. Senza dimenticare poi, che il Napoli deve innanzitutto pensare alle cessioni per il ruolo di esterno. Giaccherini potrebbe essere il prescelto per andare via, ma il gol contro il Bayern Monaco e la grande empatia che ha instaurato con il resto del gruppo hanno rallentato la sua uscita. A questo si aggiunga anche la volontà di Sarri di confermare in blocco la squadra prima dell’esito del preliminare di Champions contro il Nizza. E allora prima del 23 agosto difficile che si possa muovere qualcosa.



Resta in piedi la pista che porta all’esterno ucraino Zinchenko dal momento che il Manchester City si è già detto disponibile a trattare con il Napoli il trasferimento del talento classe 1996. L’operazione giusta potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, in modo da consentire a Sarri di valutare con mano le qualità del ragazzo ed eventualmente assicurarselo per la prossima stagione.





