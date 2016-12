Secondo la ricerca 'Sport Fans', realizzata dal 2004 da StageUp e Ipsos sull'universo 14-64 anni, il Napoli è il club che ha registrato la crescita più significativa di tifosi negli ultimi cinque anni. I fan partenopei sono infatti passati da 1.809.000 nel 2011 a 2.910.000 nel 2016, con un incremento del 61%. Seguono il Bologna (211.000 tifosi nel 2011 e 334.000 nel 2016, +58%) e la Lazio (passata da 425.000 a 622.000 tifosi, +46%).



Al termine della stagione 2015/16, 'Sport Fans' conferma la Juventus come squadra più amata dagli italiani, con i suoi 8.316.000 di tifosi, seguita da Milan (4.201.000), Inter (3.934.000), Napoli (2.910.000) e Roma (1.906.000). Il bacino del tifo bianconero si conferma nazionale: appena il 13% dei tifosi risiede in Piemonte, il 17% nel Nordest, il 14% al Centro e il 40% al Sud e sulle Isole. La Roma capeggia la classifica dei simpatizzanti, è cioè il team verso cui più si orienta il sostegno dei tifosi dopo quello per la squadra del cuore.



I giallorossi sono in testa con 3.405.000 preferenze (di cui il 55% donne), seguiti dalla Juventus (3.081.000), dal Milan (2.637.000), dal Napoli (2.601.000) e dall'Inter (2.572.000). I tifosi giallorossi sono anche quelli che spendono di più per vedere in tv la loro squadra: il 54% dei romanisti possiede almeno un pacchetto televisivo a pagamento, seguiti dai fan del Bologna (48%) e dell'Atalanta (47%). «L'analisi sui trend degli ultimi cinque anni - spiega Federico Gaetano, presidente di StageUp - interpreta il desiderio degli italiani di assistere a campionati contraddistinti da equilibrio e spettacolo. È in questa prospettiva che premiano il Napoli e la Roma come competitori delle grandi del Nord e vedono con grande simpatia club medi ambiziosi e ben gestiti come Bologna e Torino».