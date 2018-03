Napoli, come pesa il gol di Dybala: disfatta con la Roma, finisce 2-4

di Roberto Ventre

Il Napoli crolla in maniera verticale: una mazzata durissima in chiave scudetto. La Roma vince 4-2 al San Paolo trascinata da Dzeko che si risveglia mettendo a segno una doppietta. Gli azzurri perdono dopo dieci vittorie consecutive e la Juve che passa con la Lazio con la rete in pieno recupero di Dybala si avvicina a meno uno dovendo però recuperare la partita con l'Atalanta. Sprofonda la linea difensiva azzurra: molto male Albiol e Koulibaly. Male anche i centrocampisti sovrastati dal fraseggio giallorosso e in attacco Mertens e Callejon. Si salva solo Insigne che segna la rete dell'1-0 e bombarda Alisson per tutta la partita. La Roma replica subito con Under, tiro cross deviato da Mario Rui primo segnale di una serata nera. Poi la doppietta di Dzeko e la quarta rete di Perotti. Nel recupero il 2-4 di Mertens.





IL TABELLINO



Napoli-Roma 2-4



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (29' st Milik), Zielinski (15' st Hamsik); Callejon, Mertens, Insigne. In panchina: Rafael, Sepe, Maggio, Hamsik, Machach, Rog, Ounas, Diawara, Tonelli, Milik. All.: Sarri.



Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi (42' st El Shaarawy), Strootman (35' st Pellegrini); Under (26' st Gerson), Dzeko, Perotti. In panchina: Lobont, Skorupski, Jesus, Pellegrini, Capradossi, Schick, Gonalons, Defrel, Peres, Gerson, Silva, El Shaarawy. All.: Di Francesco.



Arbitro: Massa di Imperia.



Reti: 6' pt Insigne, 8' pt Under, 25' pt e 27' st Dzeko, 35' st Perotti, 47' st Mertens.



Note: Spettatori 35mila circa. Ammoniti: Mertens. Recupero: 1'; 3.



