di Gennaro Arpaia

L’unico precedente nella stagione 1998-1999, quando fu il centrocampista Thorsten Flick, direttamente da Darmstadt, a portare a Napoli la bandiera della Germania per la prima volta. Lui, però, spera di poter lasciare in azzurro un segno ben più evidente del suo predecessore. Amin Younes sarà il secondo tedesco della storia del club napoletano, pronto a firmare un contratto lungo cinque anni e da 1,5 cinque milioni a stagione per vestire i gradi di vice-Insigne, dopo che il club di De Laurentiis avrà versato nelle casse dell’Ajax una cifra intorno ai 5 milioni di euro.



Un feeling nato già nelle ultime settimane, pronto a sbocciare il prossimo giugno, quando Younes, che per il Napoli ha rifiutato altre offerte importanti, si sarebbe liberato dai lancieri a parametro zero visto il contratto in scadenza. Ma l’amore, si sa, non è logica, e allora lo strano mercato del Napoli ha portato gli emissari azzurri ad anticipare tutto. Il no di Verdi, le difficoltà per arrivare a Politano, i dubbi relativi a Deulofeu sono stati gli ingredienti che hanno portato il tedesco in azzurro con qualche mese d’anticipo sulla tabella di marcia. Un ripiego? No, piuttosto un’occasione, forse un’anticipazione di quanto avremmo potuto vedere la prossima stagione e che potrà servire anche in questa seconda parte di annata.



Amin, in realtà, di tedesco ha poco. Non i tratti del viso, non il fisico, di sicuro non il modo di giocare. 168 centimetri e una rapidità incredibile, con uno dei dribbling più importanti d’Europa, caratteristiche che l'hanno reso tra gli esterni offensivi più efficaci del continente. Mamma Astrid ha potuto ben poco con i piccoli Younes, sia fuori che dentro il campo. Il calcio, poi, Amin ce l’aveva scritto nel destino perché papà Zoulfikar (ex calciatore che non è riuscito a farsi ricordare in campo) nel lungo viaggio della vita che l’ha portato dal Libano alla Germania ha provato ad insegnargli solo due cose: ricordare il passato libanese della sua famiglia e amare il pallone da gioco.



Il piccolo Younes deve averlo preso in parola. La sua parabola calcistica parte dalle strade di Düsseldorf, ma a 4 anni l’asfalto si trasforma subito in erba: la prima squadra a reclutarlo è l’Unterrath, piccola società in città che lo svezza per tre anni prima di doversi arrendere alle avances di quello che diventerà il club del cuore di Amin. Il Borussia Monchengladbach lo sceglie e lo tiene con sé per 13 anni: prima la lunga trafila delle giovanili, poi l’esordio in prima squadra.



Il primo giorno d’aprile del 2012 sarà un giorno che difficilmente Younes potrà dimenticare. Nella sconfitta in casa dell’Hannover (2-1), l’attaccante farà il suo esordio ufficiale tra i professionisti in Bundesliga, lanciato nella mischia a sei minuti dalla fine da Lucien Favre (che ha affrontato il Napoli col Nizza lo scorso agosto) e al fianco di un giovanissimo Marco Reus. Nelle stagioni successive arriveranno il primo gol in Bundesliga (contro il Borussia) e pure l’esordio in Europa. Ma il poco spazio lo costringe al prestito al Kaiserslautern, dove collezionerà 18 presenze e 2 gol nel primo vero anno di maturità.



Tutto sembrava pronto per un ritorno alla base, poi la scelta che sorprende tutti. È difficile che un tedesco lasci la Bundesliga, soprattutto nei primi anni di carriera, ma Amin non è un tedesco di quelli che si incontrano tutti i giorni e le sirene dell’Ajax lo affascinano. Nell’estate del 2015 diventa ufficialmente un lanciere, conquistando tutti in Olanda al primo anno (39 presenze e 9 gol) e diventando un punto fisso nella scorsa stagione. Letale sul fronte sinistro dell’attacco olandese, mette insieme anche 4 gol nella lunga cavalcata europea che porta l’Ajax fino alla sconfitta in finale di Europa League contro il Manchester United di Mourinho.



Nel frattempo, il suo legame con la Germania non si spezza grazie alla maglia della Nazionale. Younes ha infatti vestito la maglia di tutte le rappresentative juniores tedesche, dalla Germania Under 15 all’Under 21 per complessive 45 presenze e 10 reti. L’esordio nella nazionale campione del Mondo arriva lo scorso giugno contro la Danimarca. Fino ad oggi ha collezionato 5 presenze ed anche 2 gol, vincendo l’ultima Confederations Cup giocata in Russia. Ed è proprio lì che vorrà ritrovarsi la prossima estate: il Mondiale sarebbe il primo punto d’arrivo di una carriera partita da lontano, per far felice papà Zoulfikar e prendersi le rivincite che aspetta. Per farlo, ora dovrà convincere Sarri e i compagni, conquistare la maglia azzurra e dare una mano ad un Napoli che spera di poter festeggiare anche prima del Mondiale, per attaccare alle maglie del prossimo anno un tricolore in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA