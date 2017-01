Sarri vuole vincere a Napoli e una scorciatoia potrebbe essere la Coppa Italia. Il tecnico squalificato due turni per la lite dell’anno scorso con Mancini festeggerà i suoi 58 anni in tribuna, in panchina andrà Calzona che aveva esordito l’anno scorso in campionato contro il Verona. Sarri è ripartito nel 2017 ancora con più fame e ha più volte parlato della mentalità da migliorare: ecco perché quella di stasera contro lo Spezia, formazione di serie B, è proprio una di quelle occasioni in cui il Napoli dovrà dimostrare di essere cresciuto. L’obiettivo è quello di passare il turno senza eccessivi patemi (ai quarti si troverebbe la vincente di Fiorentina-Chievo) nonostante i numerosi cambi in formazione, la squadra azzurra è attesa a una prova di personalità.



Il turnover. Mertens è squalificato, Chiriches non è stato convocato dopo il rientro dall’infortunio a tempo record contro la Sampdoria, ancora indisponibile Milik, oltre a Koulibaly, Ghoulam ed El Kaddouri che saranno impegnati nella coppa d’Africa. L’ottavo di finale di coppa Italia sarà l’occasione giusta per Sarri per allargare ulteriormente la rosa dando spazio a quelli che hanno giocato meno in questi primi quattro mesi.



Pavoletti in panchina. Il neoacquisto sembra destinato a partire ancora in panchina: sta bene da un punto di vista medico, dopo l’infortunio al ginocchio rimediato il 21 novembre in maglia rossoblù contro la Lazio, ieri ha svolto tutto l’allenamento con i compagni, ma la sua ripresa sarà comunque graduale e quindi stasera presumibilmente potrebbe giocare una ventina di minuti. Indiziato a partire da titolare è Gabbiadini, l’attaccante in partenza, che contro la Sampdoria ha segnato il secondo gol consecutivo dopo la rete realizzata a Firenze.



Le novità assolute. Due dovrebbero essere le novità assolute, Giaccherini e Rog: tutti e due candidati a giocare per la prima volta dall’inizio. Finora solo pochi spezzoni di partita, qualcuno in più per l’ex nazionale azzurro rispetto al croato che è stato impiegato pochissimo. Giak ha giocato 167 minuti tra Champions e serie A, solo tre presenze e 46 minuti per Rog che giocò la sua prima partita contro l’Inter. In panchina figura anche un ragazzo della Primavera, il difensore centrale Milanese, classe ‘98 che vivrà una serata speciale.



Coppia Albiol-Maksimovic. In difesa tocca allo spagnolo che è stato costretto a saltare il match contro la Sampdoria per squalifica. Gioca nuovamente dal primo minuto l’ex granata costato 26 milioni e che è diventato addirittura la quinta scelta, scavalcato anche da Tonelli decisivo con il gol della vittoria contro la Samp e che stasera andrà in panchina. Turno di riposo per Hysaj, tra quelli impiegati quasi sempre tra campionato e Champions League: da terzino destro giocherà Maggio, uno dei veterani del gruppo azzurro che la coppa Italia negli ultimi anni l’ha vinta già due volte (la prima con Mazzarri e la seconda con Benitez), l’unico del gruppo a riuscirci insieme al capitano slovacco Hamsik.



Rafael favorito su Sepe. Turno di riposo anche per Reina, in coppa Italia lo spagnolo non ci sarà: il brasiliano Rafael è leggermente favorito su Sepe, dovrebbe esserci lui tra i pali. Sarri ha chiarito che i due vice-Reina partono sullo stesso piano e che non esiste un secondo portiere già stabilito sulla carta, le scelte verranno effettuate di volta in volta in base allo stato di forma e del momento.