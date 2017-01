Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato in chiave Napoli ai microfoni di Radio Marte: «Sarri è un maestro di calcio, i tre anni con lui sono stati bellissimi e ci hanno regalato tante soddisfazioni. Tonelli? Sarri a Empoli non lo voleva, forse non ci vedeva bene (ride, ndr). Parliamo di uno dei difensori italiani più bravi del nostro campionato. Questo goal alla Sampdoria è la ciliegina sulla torta per un ragazzo che ha guadagnato la stima di tutto l’ambiente napoletano. Grassi? Dipende dall’Atalanta, avremmo bisogno di uno come lui e c’è la disponibilità da parte del Napoli».