Il Napoli si riprende il primo posto: a chi dà fastidio il primato azzurro

di Francesco De Luca

Il lamentoso Donadoni, anziché interrogarsi sulla mediocre ripresa del Bologna a fronte di un brillante primo tempo al San Paolo, ha aperto una polemica sul mancato rigore concesso ai rossoblù per un presunto fallo di Koulibaly, sul cui corpo, tra braccio e coscie, si era stampato - senza sua responsabilità - il pallone colpito da Palacio. È il terzo allenatore avversario che dalle tribune televisive pone dubbi sulle vittorie del Napoli, dopo quelli del Crotone (Zenga contestò l'intervento di Mertens in area) e dell'Atalanta (Gasperini sottolioneò la dubbia posizione del belga nell'azione del gol).



Tre successi nettissimi, tuttavia messi in discussione in quei salotti televisivi dove - questa impressione cresce con il passare delle settimane - il primato del Napoli sembra dar fastidio a chi vorrebbe celebrare non solo i 40 anni di Buffon ma anche i risultati della sua squadra, la Juve che è invece in evidente affanno e che ha vinto a Verona soltanto per le follie di due giocatori del Chievo, Bastien e Cacciatore, espulsi dall'arbitro napoletano Maresca. È certo che sul Var - sperimentale quest'anno - vanno fatti una riflessione e un intervento anche alla luce delle polemiche di Zenga (gol regolare annullato al suo Crotone nella gara col Cagliari) e Inzaghi (rete del milanista Cutrone con la mano alla sua Lazio). Il chiarimento tra arbitri e allenatori di due settimane fa non è servito. Anzi.



Il Napoli meriterebbe un diverso trattamento in virtù dei suoi risultati e del suo gioco. Per la verità, non esaltante nel primo tempo contro il Bologna, andato a segno dopo 24 secondi e poi rimontato, con due reti degli azzurri favorite dall'autogol di Mbaye e dal fallo di Masina su Callejon, punito con il rigore da Mazzoleni, arbitro storicamente non generoso con gli azzurri: i tifosi ancora ricordano i suoi danni nella Supercoppa 2012 a Pechino contro la Juve. La vittoria è stata legittimata in una ripresa in cui si è acceso il genio di Mertens e si è spenta la fiammella del Bologna, anche perché Palacio, dopo aver creato problemi ai difensori avversari (messa male la linea, si è avvertita l'assenza di Albiol), ha accusato il peso dei suoi quasi 36 anni. Si è così compiuto il controsorpasso sulla Juve. L'effetto-calendario - i bianconeri giocheranno prima degli azzurri anche nelle prossime sette giornate ha psicologicamente pesato meno rispetto al gol del vantaggio dei rossoblù. Autore di tre reti in una settimana dopo quasi tre mesi di digiuno, Mertens ha saldamente ripreso il comando delle operazioni in attacco: un rigore e un gol geniale, sul livello di quelli segnati in questo campionato a Lazio, Genoa e Atalanta. Il testa a testa con i bianconeri è appassionante e il Napoli merita di essere avanti di una lunghezza. Domenica, dopo Juve-Sassuolo, gli azzurri giocheranno a Benevento: testacoda del campionato, Sarri ha un vantaggio di 50 punti su De Zerbi, tornato a mani vuote dalle trasferte a Bologna e Torino.Dal bello del calcio al suo lato più opaco. Oggi a Roma si elegge - o dovrebbe eleggersi- il nuovo presidente della Federcalcio, il sostituto di Tavecchio, dimessosi dopo il fallimento della Nazionale di Ventura a metà novembre. Il presidente del Coni Malagò, dopo aver suggerito un rinvio della votazione ai tre candidati (Gravina, Sibilia e Tommasi), insiste per il commissariamento della Figc, priva della più importante componente perché la Lega Serie A non ha una governance. Vediamo come va a finire. Forte il rischio dell'elezione di un presidente non rappresentativo dell'assemblea, con il commissariamento disposto dal Foro Italico dietro l'angolo. Che tristezza. E i più presidenti della A continuano a chiedere un miliardo di euro per cedere i diritti televisivi del loro gioiello.

