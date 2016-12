Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha rilasciato un’intervista esclusiva al direttore editoriale del Vg21 Gianni Ambrosino nell’ambito della trasmissione Rebus. Tanti gli argomenti di cui si è parlato, a partire dall’ondata di turisti che ha travolto la città di Napoli in questi giorni con le conseguenti polemiche che riguardano la movida nella zona dei Baretti a Chiaia. «Napoli – dichiara il sindaco - sta vivendo un flusso turistico che non ha mai vissuto nella sua storia, siamo a circa 3milioni di persone che ogni giorno stanno in città, è chiaro che questa marea umana crea delle oggettive difficoltà in alcune zone. Siamo arrivati ad un patto di convivenza civile a cui hanno aderito i commercianti, dobbiamo garantire mobilità a tutti ma anche il diritto di riposo ai residenti».



Poi il primo cittadino ha commentato il pignoramento che potrebbe arrivare al Comune di Napoli per un debito che risale al periodo post-terremoto: «Questa è la Napoli sotto attacco, stiamo parlando di un commissariamento vecchio, un contenzioso del 1981. È una vicenda inquietante e mi auguro che non ci siano dietro speculazioni politiche perché è curioso che durante le feste di Natale ci arrivi una richiesta di pignoramento risalente al post-terremoto; tra l’altro si tratta di un debito del governo e quindi non dovranno pagare i cittadini di Napoli». Il sindaco, poi, dice di gradire l’idea suggerita dal direttore Ambrosino sull’allestimento di un maxi-schermo sul Lungomare partenopeo per la partita di Champions Napoli-Real: «Non tutti potranno stare allo stadio San Paolo, stare sul lungomare più bello del mondo potrebbe essere davvero una bella idea, valuteremo sicuramente». In chiusura De Magistris annuncia i suoi propositi per il 2017: «lavorare per qualità, decoro e servizi della città; rivedere a breve i vertici del governo nazionale per partire sempre più forti sui progetti strategici di Napoli, in particolare Bagnoli; poi dovrà essere l’anno del miglioramento del trasporto su gomma, c’è un pressing forte su Regione Campania e su governo perché il comune ha bisogno delle risorse di cui ha pieno diritto».



L'intervista va in onda stasera alle 20,30 e in replica alle 23,30