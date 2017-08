Il Napoli dà i numeri (di maglia) Hysaj lascia il 2, Ounas prende il 37

di Gennaro Arpaia

Ufficiali anche le scelte dei numeri di maglia che i calciatori azzurri useranno nella prossima stagione, come comunicato dal sito della Lega Serie A. Certificati i cambi che erano già nell'aria rispetto alla scorsa astagione: Hysaj sceglie il 23 invece che il 2 usato lo scorso anno, discorso simile per Giaccherini che «passa» dal 4 al 15.



Per Pavoletti e Strinic, probabili partenti in vista della prossima stagione, rispettivamente i numeri 29 e 3. Il giovane Leandrinho sceglie la numero 18 (errore la doppia assegnazione del numero, Maksimovic avrà la solita 19), mentre Mario Rui prende il 6. Confermata anche la scelta di Adam Ounas: l'ex Bordeaux, visto l'utilizzo della 17 da lui usata, mantiene la numero 37 sfoggiata in queste prime uscite con gli azzurri.





© RIPRODUZIONE RISERVATA