Napoli a caccia del vice Callejon: l'ultima suggestione è Di Francesco

di Bruno Majorano

Il capitolo portieri è una priorità del mercato del Napoli, ma non è l’unica. Giuntoli e il suo staff sono al lavoro senza posa per completare il prima possibile il quadro tecnico da consegnare a Sarri in vista del ritiro di Dimaro che partirà il 5 luglio. Portieri sì, ma anche esterni, soprattutto quelli offensivi. I nomi che circolano - oramai da tempo - sono quelli di Ounas del Bordeaux e Berenguer dell’Osasuna. Accanto a questi due profili esteri (ci sarebbe l’accordo con i giocatori ma manca quello con le società), però, si fa sempre più spazio quello tutto italiano di Federico Di Francesco.



L’attaccante esterno classe 1994 - figlio d’arte, papà Eusebio è da due giorni il nuovo allenatore della Roma - può giocare indifferentemente su entrambi i lati del tridente e quest’anno ha concluso alla grande la sua prima stagione in serie A: 24 presenze e 4 gol con la maglia del Bologna sono stati il suo bottino di tutto rispetto se si considera che all’inizio del campionato partiva alle spalle dei due titolari designati Verdi e Krejci. Eppure partita dopo partita Di Francesco ha conquistato non solo la fiducia di Donadoni ma anche quella del ct dell’Under 21 Gigi Di Biagio che l’avrebbe voluto portare all’Europeo che vedrà gli azzurri impegnati da domenica in Polonia: solo un infortunio rimediato sul finale di campionato ha costretto l’esterno al forfait.



Al momento i contatti tra l’agente del calciatore e il Napoli sono solo alle primissime schermaglie, ma intanto l’entourage del giocatore si è già informato con il Bologna per incassare la disponibilità alla cessione. I dirigenti Bigon, ex ds del Napoli, e Di Vaio hanno dato il via libera alla trattativa che si potrebbe sbloccare per una cifra orientativa di circa 10 milioni. Il giocatore è pronto a scegliere Napoli con la consapevolezza di partire come vice Callejon ma felice di poter approdare in una squadra di vertice che lotta anche per centrare obiettivi internazionali. Da questo punto di vista, infatti, sarebbe battuta in partenza la concorrenza del Torino, altra società che al momento si è mossa per chiedere informazioni sull’esterno del Bologna.



A proposito del Toro: ai granata piacciono sia Tonelli che Zapata e il Napoli - i due club hanno già lavorato in sinergia la scorsa estate - potrebbe inserirli come pedine compensative per saldare la parte rimanente della rata da versare per Maksimovic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA