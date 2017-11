Napoli, ancora esodo: con Jorginho sono 13 gli azzurri in nazionale

di Gennaro Arpaia

Con le ultime chiamate di Lorenzo Insigne e Jorginho, scelti da Gian Piero Ventura per la doppia sfida contro la Svezia che varrà per l'Italia l'accesso al prossimo Mondiale di Russia, sono già 13 i protagonisti azzurri convocati dalle rispettive nazionali per la prossima sosta di campionato. Nonostante tanti impegni amichevoli, infatti, i vari selezionatori non hanno mostrato alcuna intenzione di voler risparmiare le varie pedine napoletane, con la conseguente preoccupazione di Maurizio Sarri e dei tifosi azzurri.



Dries Mertens sarà di scena nelle due amichevoli del Belgio contro Messico (10 novembre a Bruxelles e e Giappone (14 novembre a Brugge), mentre Marek Hamsik andrà in campo nelle amichevoli Ucraina-Slovacchia (L'viv 10 novembre) e Slovacchia-Norvegia (Trnava 14 novembre).

Reina e Callejon sono stati convocati per la doppia gara amichevole Spagna-Costa Rica (11 novembre a Malaga) e Russia-Spagna (14 novembre a Sanpietroburgo), per Piotr Zielinski, invece, impegno in Polonia-Uruguay (10 novembre a Varsavia) e Polonia-Messico (13 novembre a Gdansk).



Convocazioni anche per la difesa napoletana: Nikola Maksimovic è di scena nelle amichevoli Cina-Serbia il 10 novembre e Sud Corea-Serbia (14 novembre a Ulsan), per Vlad Chiriches ci sarà la doppia amichevole Romania-Turchia (9 novembre a Cluj) e Romania-Olanda (14 novembre a Bucarest), Elseid Hysaj sarà impegnato nell'amichevole Turchia-Albania (13 novembre ad Antalya) e Kalidou Koulibaly si giocherà il Mondiale nel doppio match di qualificazione tra il Sud Africa e il suo Senegal (10 novembre a Pietersburg e 14 novembre a Dakar). Infine, Adam Ounas sarà protagonista nella sfida di qualificazioni mondiali Algeria-Nigeria (10 novembre a Dakar), mentre Marco Rog è stato convocato per la doppia gara di spareggio per le qualificazioni mondiali Croazia-Grecia (9 novembre a Zagabria) e Grecia Croazia (12 novembre a Pireas).







