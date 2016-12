Nell'olimpo dei 100 giocatori dell'anno secondo il quotidiano francese l'Equipe, ci sono due giocatori del Napoli. Rispettivamente alla 73esima posizione compare il polacco Arek Milik, mentre alla 98esima c'è Kalidou Kouliably. Una bella soddisfazione per i due azzurri che in questa particolare top 100 siedono al fianco dei campionissimi del calcio mondiale.

Con loro, all'undicesima posizione, c'è anche un ex giocatore del Napoli. Gonzalo Higuain, però, ha conquistato questo posto d'onore certamente anche per merito della strepitosa stagione scorsa, stagione nella quale è stato protagonista con la maglia azzurra.