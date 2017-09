Napoli, emergenza in attacco: Gilardino si candida dai social

di Delia Paciello

Preoccupazione in casa Napoli per il brutto infortunio di Arkadiusz Milik, che potrebbe costringerlo nuovamente ad una lunga assenza dai campi di gioco: dopo il problema al ginocchio sinistro dello scorso anno, ora la rottura del crociato destro potrebbe tenere lontano lo sfortunato attaccante polacco per altri cinque mesi. Un’assenza pesante per il Napoli impegnato su più fronti. Con il solo Dries Mertens non sarà facile continuare la stagione.



Ma a Maurizio Sarri non rimangono alternative al momento nel ruolo di centrale: proprio alla fine di questa sessione estiva di mercato Leonardo Pavoletti è stato ceduto al Cagliari a titolo definitivo, Duvan Zapata alla Sampdoria. Si potrebbe cercare qualche adattamento nel ruolo: le ipotesi sarebbero Adam Ounas o José Maria Callejon, ma per il momento solo suggestioni più che idee praticabili.



L’altra idea sarebbe quella di portare in anticipo in rosa il giovane attaccante acquistato quest’estate ma ora in prestito al Chievo, Roberto Inglese. Non sarà facile però, visto che il tecnico della squadra veronese ha già fatto sapere che non ha alcuna intenzione di rinunciare al centravanti. «Spero che la diagnosi per Milik non sia quella che tutti temono e che Inglese rimanga con noi fino alla fine. Abbiamo un obiettivo vitale da portare a casa. Per noi uno come lui è molto importante», ha affermato Rolando Maran dopo la vittoria con il Cagliari.



Ed è per questo che si guarda agli svincolati. Fra questi Alberto Gilardino, classe 1982, ultima stagione tra Empoli e Pescara. L’attaccante di Biella è reduce dal provino effettuato con il Montreal Impact di Saputo. L’intesa tuttavia non è arrivata e così è ancora a spasso. Ora lui stesso si candida per sostituire Milik, e lo fa attraverso i social: retwitta un tifoso che lo aveva sponsorizzato proprio al club azzurro.







«Gilardino per il Napoli, vista l’assenza sicura di Milik, sarebbe l’ideale come usato sicuro. E poi è a caccia di Record…di Goal», scrive il tifoso. Evidentemente è un’idea che piace molto anche allo stesso Gilardino.

