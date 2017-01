«Tutti i napoletani vogliono bene a Maradona e soprattutto io». Lo ha detto Corrado Ferlaino, ex patron del Napoli, parlando con i giornalisti a Firenze, a margine della sesta edizione della «Hall of Fame del calcio italiano».

Ferlaino, rappresentante del fulgore del Napoli degli anni Ottanta, ha precisato di non aver assistito ieri sera al Teatro San Carlo al ritorno di Maradona perchè in viaggio verso Firenze.