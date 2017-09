Napoli-Feyenoord, curve a 35 euro: trasferta vietata agli ultrà olandesi

I biglietti per la gara Napoli-Feyenoord del 26 Settembre 2017 ore 20.45 valida per il Group Stage di Champions League saranno posti in vendita a partire da Lunedì 18 Settembre ore 14:00.



Il diritto di precedenza sul posto sarà riservato a tutti coloro che avranno sottoscritto l’abbonamento per il Campionato 2017.18, entro le ore 23.59 di Giovedì 14 Settembre.



Il diritto di precedenza terminerà alle ore 14.00 di Giovedì 21 Settembre 2017.



In attesa di definizione da parte delle Autorità Competenti, la Questura di Napoli ha disposto, al momento, che la vendita è vietata ai cittadini olandesi.



I prezzi dei tagliandi per la gara Napoli – Feyenoord del 26 Settembre 2017 ore 20.45 sono:



Tribuna d' Onore € 150,00



Tribuna Posillipo € 100,00



Tribuna Nisida € 80,00



Tribuna Family Adulto € 35,00/ minore € 5,00



Distinti € 60,00



Curve € 35,00



Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta.

