Albiol-Koulibaly finalmente insieme In difesa torna la coppia titolare

Si ricompone in difesa la coppia titolare: al fianco di Albiol giocherà Koulibaly, una prova generale di quella che sarà la coppia a Madrid contro il Real. Torna quindi il senegalese tenuto in panchina contro il Bologna (al suo posto ha giocato Maksimovic) di ritorno da una settimana dalla coppa d’Africa. Spazio, quindi, alla coppia centrale fin qui più affidabile, quella che parte con il vantaggio di aver giocato insieme già l’anno scorso e quindi di conoscere meglio gli schemi di Sarri.



Domani sera al San Paolo con il Genoa ci sarà un cambio obbligato a destra: squalificato Hysaj, al suo posto toccherà a Maggio, uno dei veterani del gruppo, quello insieme ad Hamsik che gioca da più anni in maglia azzurra. L’altro squalificato è in attacco, lo spagnolo Callejon che si ferma dopo una serie interminabile di partite: al suo posto il ballottaggio è tra Pavoletti e Giaccherini. L’impiego dell’ex genoano da centravanti presupporrebbe l’esclusione di Mertens, con l’impegno di Giaccherini a destra e Insigne a sinistra, oppure lo spostamento del belga sulla fascia mancina del tridente e quello del napoletano o dell’ex juventino a destra. Quindi, c’è anche l’ipotesi che giochino sia Pavoletti che Giaccherini e che oltre a Callejon in attacco possa anche fermarsi uno tra Mertens e Insigne.



L’attaccante acquistato a gennaio non è ancora nella migliore condizione e ha bisogno di giocare per entrare in forma, Giaccherini invece è stato impiegato pochissimo, chiuso proprio da Callejon ma il club lo ha ritenuto incedibile non tenendo presente le richieste di Roma e Fiorentina.



Più dubbi del solito per Sarri anche a centrocampo dove Hamsik è intoccabile mentre si presenta il solito ballottaggio per il ruolo di playmaker tra Jorginho e Diawara e di mezzala destra tra Zielinski e Allan. In questo momento il guineano e il polacco stanno nettamente meglio di Jorginho e Allan e sono risultati decisivi per la vittoria a Bologna, ma le scelte ovviamente verranno fatte in base alla condizione attuale e tenendo presente il match di Champions League di mercoledì prossimo in Spagna contro il Real Madrid.



Un turnover calcolato, quindi, anche se due cambi rispetto alla trasferta del Dall’Ara saranno già obbligati per le squalifiche di Hysaj e Callejon, due tra i più impiegati in questa stagione e dal minutaggio più elevato.

Buona la prevendita per il match contro il Genoa, il San Paolo domani sera presenterà un bel colpo d’occhio e sarà rinnovata lo storico gemellaggio tra le due tifoserie.



