Non è in dirittura d’arrivo il nuovo contratto di Ghoulam anche perché l’esterno dell’Algeria pare sia finito nel mirino di Atletico Madrid, Bayern Monaco e Psg e che quindi il suo agente, Alessandro Moggi, stia tramando per ottenere il massimo dal prossimo rinnovo. Situazione in evoluzione, quindi, anche perché il difensore ha ricevuto la proposta di rinnovo e ha preso tempo E il ds Giuntoli attende nelle prossime settimane. Il Napoli ha iniziato da due mesi a discutere del nuovo contratto, ma il terzino ha ancora qualche tentennamento: a giugno potrebbe andar via, anche perché difficile poter dire di no a una eventuale offerta da 30 milioni (tanto pare che siano disposti a pagare per il terzino impegnato in questi giorni in Coppa d’Africa).