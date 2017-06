Napoli già al top a metà agosto: così cambierà la preparazione

di Roberto Ventre

Entrare subito in forma, questo il primo obiettivo per la nuova stagione. Ecco perché Sarri insieme al preparatore atletico Sinatti e tutti gli uomini dello staff stabilirà un programma in Trentino mirato subito alla brillantezza del gruppo. A metà agosto il Napoli dovrà essere già al top, come se fosse settembre inoltrato: più che mai stavolta la partenza dovrà essere a mille e in questo senso il programma verrà modificato. Ed ecco perché il mercato verrà fatto a giugno, in modo che il tecnico possa avere i volti nuovi a disposizione già per il raduno a Dimaro. Dal 5 luglio in ritiro si lavorerà subito con il pallone, il lavoro atletico sarà effettuato durante le esercitazioni tecnico-tattiche: verrà diminuito il lavoro atletico a secco, quello delle ripetute, proprio perché gli azzurri dovranno essere subito brillanti. L'obiettivo è cominciare già a ritmi alti, al contrario delle prime due stagioni con Sarri quando invece le partenze sono state a rilento (soprattutto la prima con soli due punti conquistati nelle prime tre partite; l'anno scorso invece arrivò il pari di Pescara nella partita di esordio).



Si dovrà entrare subito nel clima partita sia con le gambe che con la testa, ecco perché il Napoli a fine ritiro (che si chiuderà il 25 luglio) organizzerà almeno due amichevoli internazionali tra fine mese e la prima settimana di agosto. Test contro formazioni già di livello, ovviamente non tra quelle che potrebbero essere tra le avversarie del preliminare. Possibile comunque un incrocio contro una tedesca (l'anno scorso il 13 agosto il Napoli giocò a Berlino contro l'Herta), oppure una francese. Una mini tournée all'estero con due partite, in modo da entrare subito nel ritmo: in questo senso il precedente contro l'Athletic Bilbao è da insegnamento perché i baschi erano molto più avanti come condizione atletica e gli azzurri furono sorpresi proprio come ritmo.



Stavolta per il Napoli ci sarà il vantaggio che a giugno non si giocheranno Mondiali ed Europei e quindi la preparazione potrà cominciare in maniera regolare. In verità il prossimo fine settimana e cioè tra il 9 e l'11 giugno ci saranno gli impegni di qualificazioni mondiali e altre sfide internazionali: in totale saranno dieci gli azzurri in giro per il mondo e a loro spetterà una settimana in più di ferie, l'appuntamento sarà a Dimaro intorno al 12 luglio. Il discorso vale per Insigne, impegnato con l'Italia mercoledì nell'amichevole con l'Uruguay e l'11 a Udine contro Liechtenstein, i polacchi Milik e Zielinski impegnati nel match del 10 giugno contro il compagno di squadra Chiriches, Pepe Reina che giocherà con la Spagna contro Macedonia, lo slovacco Hamsik contro la Lituania, il belga Mertens contro l'Estonia, il croato Rog contro l'Islanda, l'algerino Ghoulam, il senegalese Koulibaly.



Sarri si ripresenterà con la formazione più simile possibile a quella di quest'anno proprio per una questione di automatismi. I neoacquisti infatti avranno bisogno comunque di tempo per assimilare il tipo di calcio del tecnico toscano.

