Giaccherini guarda il Real «Non è una sfida impossibile»

Alla prima da titolare in campionato con la maglia del Napoli, Emanuele GIaccherini è andato subito a segno. Al termine della gara ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport. «Siamo andati in campo con la testa al Genoa e non al Real. Sapevamo che era una partita difficile perché loro giocano bene a tutto campo. Nel secondo tempo l'abbiamo sbloccata e e dopo il 2-0 la partita è finita. Lavoro tutta la settimana per essere sempre a disposizione, poi le scelte sono del mister ed io le rispetto. Giocare partite come quella con il Real è bellissimo, sarà un'avventura tutta da vivere e andremo a giocarcela. Di impossibile non c'è niente».

